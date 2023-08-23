Полиция задержала подозреваемого в нападении на девушку в Нахабине

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Подмосковная полиция задержала подозреваемого в избиении девушки в Нахабине. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сегодня <...> поступило заявление от местной жительницы. <...> После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате подозреваемый был задержан", – сказала Волк.

По данным подмосковной прокуратуры, инцидент произошел на улице Белобородова. Мужчина ударил девушку кулаком по лицу, когда та совершала пробежку.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело согласно пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Инцидент произошел утром 23 августа. По некоторой информации, нападавший был недоволен внешним видом девушки, а именно ее короткими шортами. За девушку заступились прохожие, после чего злоумышленник убежал.



Мужчина ударил девушку из-за ее внешнего вида в Нахабине