Ударивший девушку в Нахабине мужчина заявил, что "спас ее от греха"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Мужчина, который ударил девушку за короткие шорты в парке в Нахабине, рассказал о своих мотивах. Кадры с его признанием выложила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

На допросе задержанный заявил, что гражданства России у него нет и в Московскую область он приехал на заработки. При этом мужчина факт нападения на потерпевшую признал.

Когда сотрудники полиции задали подозреваемому вопрос о том, зачем он ударил девушку, то задержанный сообщил, что таким образом "спас ее от греха".

Инцидент произошел утром 23 августа на улице Белобородова в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск. По данным подмосковной прокуратуры, мужчина ударил девушку кулаком по лицу, когда та совершала пробежку. По некоторой информации, 20-летний нападавший был недоволен внешним видом 21-летней девушки, а именно ее короткими шортами. За девушку заступились прохожие, после чего злоумышленник убежал. Благодаря сделанным видеозаписям полиция быстро установила личность подозреваемого, и его задержали.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело согласно пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

В Нахабине задержали молодого человека, напавшего на девушку из-за коротких шорт