Напавший на девушку из-за шорт в Нахабине может страдать психическим расстройством – СМИ

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Мужчина, который напал на девушку из-за ее коротких шорт в подмосковном Нахабине, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительным данным, у мужчины диагностировано психическое расстройство. Ранее он уже проходил лечение", – сообщил источник.

Он добавил, что в момент задержания напавший не сопротивлялся и признался сотрудникам полиции в содеянном.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина была организована проверка по факту произошедшего. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

"В рамках проверки планируется проведение опросов, а также назначение судебно-медицинской экспертизы. Следствием будут проверены все обстоятельства, изложенные в информации СМИ", – заявили в ведомстве.

Результаты проверки позволят принять процессуальное решение в отношении задержанного, резюмировали в СК.

Утром 23 августа на улице Белобородова мужчина напал на спортсменку и ударил ее кулаком по лицу из-за ее внешнего вида. По его словам, на девушке были надеты короткие шорты. За пострадавшую заступились прохожие, после чего злоумышленник убежал.

Позже мужчина был задержан. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, девушка написала заявление на напавшего и после проведенных мероприятий его удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".



В Нахабине задержали молодого человека, напавшего на девушку из-за коротких шорт