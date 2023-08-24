Дело об экстремизме завели на мужчину, избившего девушку в Нахабине

Фото: МВД России

На мужчину, избившего девушку за шорты в подмосковном Нахабине, завели новое уголовное дело об экстремизме, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, утром 23 августа злоумышленник находился во дворе дома по улице Белобородова. Там он увидел незнакомую девушку, одетую в спортивную одежду. В связи с этим у него "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия".

Мужчина заявил девушке, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, и ударил ее кулаком по лицу. Его задержали и допросили. Девушку признали потерпевшей.

Инцидент произошел в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск. 20-летний нападавший был недоволен внешним видом 21-летней девушки, а именно ее короткими шортами.

За девушку заступились прохожие, после чего злоумышленник убежал. Благодаря сделанным видеозаписям полиция быстро установила личность подозреваемого, и его задержали. Накануне в связи со случившимся было возбуждено дело о хулиганстве.

В Нахабине задержали молодого человека, напавшего на девушку из-за коротких шорт