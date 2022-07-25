Устроившего взрыв в церковной школе в Серпухове приговорили к 13 годам заключения

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Серпуховской городской суд приговорил устроившего взрыв в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове Владислава Струженкова к 13 годам колонии, сообщает РИА Новости.

"Суд постановил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", – заявил судья Александр Шичков.

Согласно материалам дела, молодой человек обвинялся в покушении на убийство, повреждении чужого имущества путем поджога и незаконном изготовлении и переноске оружия. Вину он полностью признал. При этом отец Струженкова возместил нанесенный гимназии ущерб на 106 тысяч рублей.

13 декабря 2021 года в женском монастыре Серпухова сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Появилась информация, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

Позднее стало известно, что Басманный районный суд столицы арестовал обвиняемого.

