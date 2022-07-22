Устроившего взрыв в церковной школе в Серпухове просят приговорить к 14 годам заключения

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Прокурор просит приговорить устроившего взрыв в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове Владислава Струженкова к 14 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

"Путем частичного сложения наказаний прошу назначить ему общий срок наказания в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", – заявил представитель надзорного ведомства.

Гособвинение также просит признать молодого человека виновным в покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества и незаконном изготовлении и переноске оружия.

13 декабря 2021 года в женском монастыре Серпухова сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Появилась информация, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

Позднее стало известно, что Басманный районный суд столицы арестовал обвиняемого.

