Устроивший взрыв в церковной школе в Серпухове признал вину

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Владислав Струженков, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство по делу о взрыве на территории православной гимназии в подмосковном Серпухове, признал вину и возместил ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Серпуховский городской суд.

Он также обвиняется в незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ и повреждении имущества.

"Струженков полностью признал вину в предъявленных преступлениях", – сказали в пресс-службе суда.

Ущерб в размере 106 тысяч рублей возместил отец обвиняемого.

13 декабря 2021 года в женском монастыре Серпухова сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Появилась информация, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

Позднее стало известно, что Басманный районный суд столицы арестовал обвиняемого.

