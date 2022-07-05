Устроивший взрыв в церковной школе в Серпухове признал вину

15:13
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Владислав Струженков, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство по делу о взрыве на территории православной гимназии в подмосковном Серпухове, признал вину и возместил ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Серпуховский городской суд.
Он также обвиняется в незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ и повреждении имущества.
"Струженков полностью признал вину в предъявленных преступлениях", – сказали в пресс-службе суда.
Ущерб в размере 106 тысяч рублей возместил отец обвиняемого.
13 декабря 2021 года в женском монастыре Серпухова сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.
Появилась информация, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.
Позднее стало известно, что Басманный районный суд столицы арестовал обвиняемого.
Суд арестовал напавшего на православную гимназию в Серпухове
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