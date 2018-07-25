Суд заключил под стражу пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

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Заволжский суд Ярославля арестовал пятого из шести сотрудников колонии №1, подозреваемых в пытках осужденного.

Уточняется, что пятым подозреваемым стал заместитель дежурного помощника начальника СИЗО ИК №1 Игорь Богданов.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно", – цитирует постановление суда РИА Новости.

По словам судьи, сам Богданов отказывается узнавать себя на видеозаписи с избиением и давать показания.

Ранее в СМИ появилось видео избиения заключенного сотрудниками колонии № 1 в Ярославле. Личности всех, кто участвовал в этом инциденте, установлены. Возбуждено уголовное дело. 25 июля суд арестовал троих подозреваемых, которые признали свою вину. Четвертому подозреваемому – Ивану Калашникову – постановили продлить срок задержания на 72 часа.

После этого инцидента уволили 17 сотрудников колонии и следователь, ранее отказавшийся заводить дело об избиении.

Кроме того, глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что заключенного избивали в двух колониях в Ярославской области.