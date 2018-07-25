Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

25 июля, 16:55

Суд заключил под стражу пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

суды

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Заволжский суд Ярославля арестовал пятого из шести сотрудников колонии №1, подозреваемых в пытках осужденного.

Уточняется, что пятым подозреваемым стал заместитель дежурного помощника начальника СИЗО ИК №1 Игорь Богданов.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно", – цитирует постановление суда РИА Новости.

По словам судьи, сам Богданов отказывается узнавать себя на видеозаписи с избиением и давать показания.

Ранее в СМИ появилось видео избиения заключенного сотрудниками колонии № 1 в Ярославле. Личности всех, кто участвовал в этом инциденте, установлены. Возбуждено уголовное дело. 25 июля суд арестовал троих подозреваемых, которые признали свою вину. Четвертому подозреваемому – Ивану Калашникову – постановили продлить срок задержания на 72 часа.

После этого инцидента уволили 17 сотрудников колонии и следователь, ранее отказавшийся заводить дело об избиении.
Кроме того, глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что заключенного избивали в двух колониях в Ярославской области.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать