Суд заключил под стражу пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

25 июля, 16:55
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Заволжский суд Ярославля арестовал пятого из шести сотрудников колонии №1, подозреваемых в пытках осужденного.
Уточняется, что пятым подозреваемым стал заместитель дежурного помощника начальника СИЗО ИК №1 Игорь Богданов.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно", – цитирует постановление суда РИА Новости.
По словам судьи, сам Богданов отказывается узнавать себя на видеозаписи с избиением и давать показания.
Ранее в СМИ появилось видео избиения заключенного сотрудниками колонии № 1 в Ярославле. Личности всех, кто участвовал в этом инциденте, установлены. Возбуждено уголовное дело. 25 июля суд арестовал троих подозреваемых, которые признали свою вину. Четвертому подозреваемому – Ивану Калашникову – постановили продлить срок задержания на 72 часа.
После этого инцидента уволили 17 сотрудников колонии и следователь, ранее отказавшийся заводить дело об избиении.
Кроме того, глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что заключенного избивали в двух колониях в Ярославской области.
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