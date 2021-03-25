Арестован руководитель тургруппы, попавшей под снежный завал в Хибинах

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Руководитель туристической группы, которая попала под снежный завал в Хибинах, арестован. Решение принял Ленинский районный суд Мурманска, передает Следственное управление СК РФ по региону.

"Принято решение о заключении под стражу сроком на один месяц и 30 суток", – сказала представитель следственного управления Алина Александрович.

Трагедия случилась недалеко от станции Имандра. Вечером 22 марта в диспетчерскую службу МЧС региона поступило сообщение о том, что с горы Маннепахк в Хибинах произошел сход снежной массы. В это время там находилась туристическая группа из Петербурга в составе 16 человек, включая детей.

Погибла школьница 2008 года рождения. Девочка была обнаружена на глубине 1,5 метра. В связи со смертью ребенка было заведено уголовное дело.

Уточняется, что экстренные службы пытались реанимировать ребенка. Однако усилия спасателей не увенчались успехом, и спасти пострадавшую девочку не удалось.

