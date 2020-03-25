Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову до 25 июня

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 25 июня 2020 года", – сказал представитель суда.

Отмечается, что суд решает вопрос о продлении меры пресечения Абызову, так как следствие просит оставить экс-министра под стражей на общий срок свыше года.

Абызов был арестован в марте 2019 года. Считается, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он возглавлял организованное им же преступное сообщество. В результате ряда махинаций он сумел похитить 4 миллиарда рублей, которые принадлежали компаниям, чьих акционеров он обманул.

Кроме Абызова, под следствием оказались его сообщники, а именно председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

15 июля 2019 года Мосгорсуд признал законным арест более 925 миллионов рублей, которые находились на счетах компаний, связанных с обвиняемым. Решение было принято в связи, с тем, что деньги, полученные Абызовым в результате реализации мошеннических схем, были переведены за рубеж. Всего было арестовано имущество и денежные средства на сумму более 20 миллиардов рублей.