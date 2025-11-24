Суд приговорил родственника Шакро Молодого к 7 годам колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мещанский суд Москвы назначил 7 лет колонии строгого режима родственнику криминального авторитета Захария Калашова (прозвище – Шакро Молодой. – Прим. ред.) Виталику Калашову по делу о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в ночь на 30 декабря 2024 года Калашов, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в магазин, который расположен на Неглинной улице, и поругался с двумя покупателями. Конфликт мужчин продолжился на улице.

В результате Калашов вытащил из кармана раскладной нож и ранил им 35-летнего оппонента. Последнего доставили в одну из московских больниц, где ему была оказана необходимая помощь.

После произошедшего Калашов скрылся, выбросив свой телефон и купив новый с другой сим-картой. Злоумышленник не раз менял место жительства. Несмотря на это, его задержали в подмосковной Балашихе. Затем мужчина был арестован.

Весной 2018 года Захарий Калашов был признан виновным в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице Жанны Ким и 10 миллионов у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова.

Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев. В марте прошлого года Калашов вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении (УДО).