Суд на Урале приговорил криминального авторитета Гасанова к 13 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Суд приговорил криминального авторитета Марселя Гасанова, известного также как Марсель Махачкалинский, к 13 годам колонии особого режима. Об этом сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

Приговор был вынесен по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Установлено, что Гасанов в сентябре 2024 года был назначен "смотрящим" за областью. В его обязанности входили контроль и пополнение преступной кассы, ее распределение, пропаганда уголовно-воровских традиций и разрешение конфликтов в преступной среде.

Кроме того, Гасанов феврале 2025 года в СИЗО неоднократно оскорбил сотрудника ГУФСИН, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Он также высказал в его адрес угрозы.

Согласно решению суда, Гасанов также получил штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на один год.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, Гасанов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР", – отметил Горелых.

Ранее суд в Подмосковье приговорил "вора в законе" Игоря Кокунова к 8 годам заключения. Он пользовался безоговорочным авторитетом и обладал организационно-распорядительными функциями. Кокунов оказывал за денежное вознаграждение криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса и незаконной деятельности по продаже топлива, а также разрешал конфликтные ситуации.