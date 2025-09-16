Суд Подмосковья приговорил криминального авторитета Васю Бандита к 8 годам заключения

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд в Подмосковье приговорил "вора в законе" Игоря Кокунова к 8 годам заключения, заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом с прозвищем Вася Бандит. Он пользовался безоговорочным авторитетом и обладал организационно-распорядительными функциями, которые позволяли контролировать различные направления деятельности криминальных структур в России и обеспечивать их существование.

Кокунов на постоянной основе оказывал за денежное вознаграждение криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса и незаконной деятельности по продаже топлива, а также разрешал конфликтные ситуации между криминальными группировками, помогая избежать ответственности.

С учетом позиции государственного обвинителя Кокунову назначили наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас фигурант скрывается от органов следствия за границей, его местонахождение устанавливается.

