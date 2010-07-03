Мосгорсуд подтвердил штраф журналисту Малосолову за оскорбление футболиста "Спартака"

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Мосгорсуд оставил в силе решение Перовского районного суда Москвы о штрафе, который должен выплатить журналист Андрей Малосолов. Он противоправно высказался в адрес бывшего футболиста "Спартака" Луиса Адриано, передает Агентство "Москва".

"Решение о наказании для А. Малосолова в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей оставлено в силе", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Непосредственно сам инцидент произошел в июле 2019 года, во время футбольного матча между командами "Спартак" и ЦСКА. Андрей Малосолов в личном Twitter-аккаунте позволил себе недопустимое высказывание в адрес нападающего "красно-белых".

Андрей Малосолов свою вину не признал, указав на то, что его высказывание было просто эмоциональным. Тем не менее, после публикации твита генеральный директор "Спартака" Томас Цорн обратился в прокуратуру, в результате на журналиста завели административное дело.

По результатам проверки, Малосолову присудили выплатить штраф. Кроме того, футбольный клуб "Спартак" запретил журналисту посещение домашних матчей команды.