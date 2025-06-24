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Украинская организация "Аллатра" признана экстремистской и будет запрещена на территории России. К тому решению пришел Верховный суд, сообщает ТАСС.

Инстанция, таким образом, удовлетворила соответствующий иск прокуратуры. Его подал глава федерального ведомства Игорь Краснов. Суд рассматривал иск в закрытом режиме.

"Аллатра" известна как международное религиозное движение, созданное на Украине. Его признали нежелательной организацией в России в 2023 году.

В Генпрокуратуре отмечали, что сектанты "Аллатры" по указанию украинских кураторов устанавливали связь с оппозицией для проведения акций по дискредитации политики органов власти. Мероприятия проводились под эгидой организации "Созидательное общество", управляемой из США.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International (AIL). В ведомстве отмечали, что лондонская штаб-квартира стала центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима.