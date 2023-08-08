ГП признала нежелательной организацией украинское движение "Аллатра"

Фото: телеграм-канал "АЛЛАТРА. Добро в действии!"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность украинского движения "Аллатра". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что "Аллатра" является псевдорелигиозным движением, которое занимается миссионерской деятельностью, при этом у него нет статуса религиозной организации. Мероприятия движения проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", управляемой из США.

"Идеологи МОД "Аллатра", пропагандирующего построение "созидательного общества", принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления", – отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, по данным ведомства, сторонники движения с начала СВО на Украине распространяли сведения, дискредитирующие ВС РФ, а также занимались налаживанием контактов с представителями оппозиции.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса нежелательной на территории России. Отмечалось, что организация под видом просветительской деятельности проводила мероприятия, направленные на формирование негативного образа РФ.

