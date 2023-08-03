Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность центра европейских исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура России признала деятельность центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса нежелательной на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что НКО была создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии. Центр должен был заниматься аналитикой для формулирования новых вариантов политики странам Евросоюза.

По информации ведомства, с 2014 года под видом просветительской деятельности центр проводил мероприятия, направленные на формирование негативного образа России и на обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с ней. Также центр предлагал усиливать санкционное давление на РФ с целью навредить ее экономике.

"Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в РФ", – добавили в ГП.

Также сотрудники центра пытались создать негативное мнение о россиянах и событиях внутри страны, которые отличались от действительности, подчеркнули в ведомстве.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине сотрудник и эксперты центра начали продвигать идею о введении новых ограничений против РФ, населения страны, а также наращивания помощи Киеву, резюмировали в Генпрокуратуре.

Ранее ведомство признало нежелательной деятельность фонда "Дом прав человека". В прокуратуре уточнили, что работа организации направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки, нарушение территориальной собственности РФ и дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики.

Позже министерство юстиции РФ включило организацию и ее штаб-квартиру в Норвегии в перечень нежелательных организаций в РФ.

Нежелательной Минюст также признал деятельность структурных подразделений организации на Украине (Educational Human Rights House Chernihi), Белоруссии (The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House), Грузии (Human Rights House Tbilisi), Крыму (Human Rights House Crimea) и Армении.



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