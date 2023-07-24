Суд оштрафовал гендиректора Transparency Russia за отсутствие маркировки иноагента

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Басманный суд Москвы выписал штраф генеральному директору Transparency Russia (признана в РФ НКО-иноагентом) Илье Шуманову (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в материалах организации в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал Шуманова виновным по части 4 статьи 19.34 Административного кодекса (КоАП) РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом")", – говорится в сообщении.

Сумма штрафа по статье составила 100 тысяч рублей. Протокол в отношении гендиректора организации составил Роскомнадзор.

Transparency Russia является структурой международной организации Transparеncy International (признана в РФ НКО-иноагентом), штаб-квартира которой находится в Берлине. В марте 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность головного подразделения нежелательной на территории РФ. Причиной для этого, по данным ведомства, стало вмешательство компании во внутренние дела России.

