Минюст внес норвежский фонд "Дом прав человека" в перечень нежелательных организаций в РФ

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Минюст включил международную организацию Human Rights House Foundation ("Дом прав человека") со штаб-квартирой в Норвегии и ее филиалы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нежелательной Минюст также признал деятельность структурных подразделений организации на Украине (Educational Human Rights House Chernihi), Белоруссии (The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House), Грузии (Human Rights House Tbilisi), Крыму (Human Rights House Crimea) и Армении.

До этого нежелательной деятельность фонда в РФ признала Генпрокуратура. В ведомстве сочли, что деятельность организации направлена дестабилизацию общественно-политической обстановки, нарушение территориальной собственности РФ и дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики. Этим, по данным ГП, фонд занимается с начала СВО.

