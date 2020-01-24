СК просит арестовать главу Объединенной транспортной корпорации Давида Тетро

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Следствие просит арестовать генерального директора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Давида Тетро и его помощника, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Вопрос об избрании им меры пресечения будет рассматриваться в Тверском суде столицы.

По данным следователей, что в 2012 году Новикомбанк выделил предприятиям, входящим в ОТК, несколько крупных кредитов. Эти займы возвращены не были. Предварительный ущерб по уголовному делу составил около 5,4 миллиарда рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Арест также продлен экс-гендиректору группы Ru-com Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.

