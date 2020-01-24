В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

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Суд американского штата Флорида приговорил к 12 годам тюремного заключения двух граждан России, сообщает ТАСС. Братья Игорь и Денис Грушко получили наказание за мошенничество с банковскими картами.

Россияне до последнего времени проживали в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Ранее стало известно, как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян. Злоумышленники получают доступ к номерам карточек, например, посредством утечки данных в интернете. Также мошенники часто прибегают к использованию методов социальной инженерии, что помогает им в получении доступа к необходимой информации. Так, они, имея минимальный набор данных о клиенте, могут всецело управлять их финансами.

До этого банки обнаружили еще один вид мошенничества с картами. Оказалось, что злоумышленники звонят банковским клиентам, представляются сотрудниками служб безопасности и просят их назвать код из сообщения. После этого деньги оказываются на виртуальных картах.