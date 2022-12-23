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В Ростове-на-Дону двух человек арестовали по подозрению в госизмене и шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на УФБС по региону.

"Один – гражданин РФ Евгений Никифоров, который намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Второй – гражданин Украины Владислав Понамарев, который передавал координаты расположения подразделений ВС России", – отметили в ведомстве.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал каждого на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что гражданина России Фируза Дадобоева арестовали по делу о госизмене. Обвиняемый находится в следственном изоляторе "Лефортово". Сотрудники правоохранительных органов не стали раскрывать детали дела.

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