Мосгорсуд признал законным продление ареста женщине-курьеру по делу Ларисы Долиной

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Мосгорсуд признал законным продление ареста женщине-курьеру Анжеле Цырульниковой по делу о хищении 200 миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление суда первой инстанции о продлении ареста оставлено без изменений.

О том, что Долина оказалась жертвой мошенников, стало известно в августе этого года. Злоумышленники убедили исполнительницу в том, что якобы ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате Долина продала недвижимость, а вырученные по итогам сделки средства перевела на "безопасный счет".

Позже выяснилось, что она переводила аферистам и другие деньги. В результате общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

В ходе расследования суд арестовал Цырульникову. По версии следователей, именно она забирала у певицы часть средств и переводила мошенникам.

Также по делу Долиной задержан 43-летний житель Йошкар-Олы. По версии правоохранителей, он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, получал похищенные деньги на подконтрольные ему банковские карты, обналичивал их и передавал соучастникам. Свою вину он признал.