Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере "Холдоми" получили от 4 до 9 лет колонии

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Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" получили от 4 до 9 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, владелец и директор лагеря признаны виновными в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 9 лет соответственно. Также на три года их лишили права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних.

Глава отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району Управления надзорной деятельности и профилактики регионального главка МЧС признан виновным по статье "Халатность". Правоохранители выяснили, что он проявил недобросовестное и небрежное отношение к службе, поскольку не принял должных мер по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Также он на 3 года лишен права занимать должности в органах госвласти.

Трагедия произошла в июле 2019 года. В лагере в момент пожара находились 175 детей. Четыре ребенка погибли, еще девять человек пострадали. Судом установлено, что источником возгорания стал оставленный без присмотра в одной из палаток включенный тепловентилятор.

"Причинами пожара послужили нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательного прибора, отсутствие в лагере инструкции о действии персонала по эвакуации людей при пожаре, не выдача персоналу средств индивидуальной защиты", – сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в детском лагере "Байтик" в Татарстане произошло короткое замыкание электропроводки. Обошлось без горения. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 детей и семь сотрудников. Остальные дети находились на улице на мероприятии. Никто не пострадал.

