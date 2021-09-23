Столичный суд арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве бывшей невестки

23 сентября, 21:23
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Перовский суд Москвы арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве бывшей невестки. Мужчина совершил преступление на фоне неприязни к женщине из-за развода с его сыном, сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Голубеву Николаю Игоревичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 ноября", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 сентября 66-летний мужчина ожидал невестку в квартире дома на улице 2-й Владимирской в Москве. Женщина, увидев бывшего свекра, испугалась и убежала в подъезд. Мужчина произвел несколько выстрелов в голову, в результате чего она скончалась на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе пенсионер полностью признал свою вину.
Ранее под Тулой пенсионер застрелил двухлетнюю девочку. По одной из версий, мужчина схватился за ружье из-за того, что кто-то назвал его пьяным и толстым. По другим данным, пенсионер разозлился на мальчика, игравшего на детской площадке, и стал целиться в мусорные контейнеры, возле которых бегал ребенок.
Один из выстрелов попал в женщину, проходившую рядом. Двухлетнюю дочь она несла на руках. От полученных ранений девочка скончалась на месте.
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