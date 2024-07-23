Суд направил на принудительное лечение мужчину, потушившего свечи в храме в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 20-летнего мужчину, потушившего свечи в храме на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Он совершил запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний")", – уточнили в пресс-службе.

Днем 18 июня мужчина потушил свечи в церкви, а после напал на прихожанку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

19 июня суд арестовал мужчину. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2024 года.