Расследование уголовного дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии завершено

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Расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева завершено. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Ингушетия, организатором и руководителем которого является Хасан Полонкоев", – цитирует РИА Новости Петренко.

Уточняется, что обвиняемым в зависимости от их роли вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем, террористические акты и организацию их совершения, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября 2020 года. Мужчин расстреляли в автомобиле во дворе жилого дома.

Третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи установили 40 человек, которые причастны к покушению на жизнь Эльджаркиева и его брата.

В августе 2020 года СК предъявил обвинение фигурантам дела о нападении. Было предъявлено обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества.

