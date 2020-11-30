Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух фигурантов дела о покушении в январе прошлого года на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС заявила представитель суда Ирина Софинская.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева", – сообщила Софинская. После объявления фигурантов в международный розыск меру избрали на два месяца с момента их задержания на территории России или с момента экстрадиции в РФ.

В августе СК предъявил обвинение фигурантам дела о нападении на главу ЦПЭ по Ингушетии. Предъявлено обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в ноябре 2019 года. Мужчин расстреляли в машине во дворе жилого дома в Москве.

Третьим человеком, сидевшим в авто во время убийства, стал друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства. Следователи установили 40 человек, которые причастны к покушению на жизнь Эльджаркиева и его брата.