Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

16:49
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух фигурантов дела о покушении в январе прошлого года на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС заявила представитель суда Ирина Софинская.
"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева", – сообщила Софинская. После объявления фигурантов в международный розыск меру избрали на два месяца с момента их задержания на территории России или с момента экстрадиции в РФ.
В августе СК предъявил обвинение фигурантам дела о нападении на главу ЦПЭ по Ингушетии. Предъявлено обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества.
Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в ноябре 2019 года. Мужчин расстреляли в машине во дворе жилого дома в Москве.
Третьим человеком, сидевшим в авто во время убийства, стал друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства. Следователи установили 40 человек, которые причастны к покушению на жизнь Эльджаркиева и его брата.
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