Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга на почти 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева, осужденного за мошенничество и растрату средств, на сумму около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Так, у Лавленцева арестовали счета, многочисленные участки, коттеджи, помещения, баню, доли в трех фирмах и тир. Общая стоимость арестованного имущества составила более 992 миллионов рублей.

Кроме того, суд также решил арестовать имущество второго фигуранта дела – экс-главы "СКА-Арена" Игоря Забирана. У него арестовали счета в рублях и валюте, дома с участками и три автомобиля общей стоимостью в примерно 408 миллионов рублей.

По делу также были арестованы объекты близких осужденных, которые не являются фигурантами дела, на сумму чуть более 2 миллиардов рублей.

21 ноября суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии, признав его вину в двух эпизодах растраты средств и в мошенничестве в особо крупном размере. Забирану при этом назначили 7,5 года колонии.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014 года. Он также являлся экс-гендиректором "Стройтрансгаза" – генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса "СКА-Арена". Данный объект должны были сдать в эксплуатацию осенью 2022 года, однако этого до сих пор не произошло.