Бывшим топ-менеджерам "Европлана" избрали меру пресечения за манипулирование облигациями

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Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий в отношении экс-гендиректора компании "Европлан сервис" (дочерняя компания "Европлана") Александра Михайлова и экс-директора по инвестициям "Европлана" Дмитрия Долгих, передает ТАСС.

Бывшим топ-менеджерам "Европлана" вменяется манипулирование рынком, совершенное организованной группой. Такая статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет.

В конце июня Центробанк установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании "Европлан" ее бывшими топ-менеджерами. В результате их действий был причинен ущерб на сумму не менее 31 миллиона рублей.

Сделки были совершены Михайловым, его супругой и Долгих с 22 апреля по 6 мая 2022 года по предварительному сговору. Кроме того, проверка регулятора показала, что непосредственно перед совершением операций с облигациями Михайлов и Долгих обсуждали одновременное выставление встречных заявок и параметры сделок в ходе телефонных переговоров.

Все сделки с облигациями были совершены на основании синхронной подачи заявок с аналогичными параметрами. Они повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Разница во времени выставления заявок по указанным операциям составляла менее одной минуты, а доля операций с облигациями в указанные даты между указанными лицами в большинстве случаев превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами.

В результате Михайлов получил доход в сумме более 16 миллионов рублей, его жена – более 15 миллионов. ЦБ направил Долгих и Михайлову предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а материалы проверки передал в правоохранительные органы.

Ранее сотрудники полиции задержали в Москве 18 человек, которых подозревают в совершении мошеннических действий с автокредитованием. Установлено, что в период с 2021 по 2022 год аферисты обращались в банки для получения автокредитов, предоставляя при этом фиктивные документы о трудовой деятельности и размере заработка. После того как им выдавали средства, злоумышленники покупали дорогие машины, но не выплачивали кредит.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. Всем задержанным избраны меры пресечения, а еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.