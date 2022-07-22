Суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Суд в Красноярске продлил на два месяца арест бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Таким образом, под стражей он пробудет до 24 сентября. Митволь – фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Олег Митволь заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это означает, что он признал свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений.

Политика задержали во Внуково сотрудники ФСБ Красноярского края. Митволь собирался лететь в Турцию в отпуск с семьей.