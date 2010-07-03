Суд освободил осужденную экс-сотрудницу "Нота-банка"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Сестра бывшего финансового директора ПАО "Нота-банк" Галины Марчуковой Лариса Марчукова, осужденная на три года и три месяца колонии общего режима по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к присвоению 350 миллионов рублей, освобождена из-под стражи решением Мосгорсуда. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что были рассмотрены апелляционные жалобы и представление прокуратуры, после чего Марчуковой зачли в отбытый срок время содержания под стражей с 23 мая 2019 года по 22 июля 2019 года из расчета один день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Ларису Марчукову приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей, Галину Марчукову – к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима с таким же штрафом. При этом потерпевшая сторона заявила гражданский иск на 350 миллионов рублей.

В марте Останкинский суд Москвы вынес приговор экс-руководителям "Нота-банка" братьям Ерохиным за растрату и хищение более двух миллиардов рублей. Главным участником аферы назвали Дмитрия Ерохина, он получил 8,5 лет заключения. Его брата приговорили к 6 годам.

24 ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нота-банка". Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал банк банкротом.