Суд продлил срок домашнего ареста экс-главе "Седьмой студии" Итину

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Мосгорсуд продлил до 19 июля домашний арест бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом до 19 июля", – цитирует решение судьи Андрея Суворова РИА Новости.

16 мая СК завершил расследование хищения денежных средств по делу "Седьмой студии". Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и продюсер Екатерина Воронова. Уголовное дело насчитывает более 250 томов, сообщили в СК.

По данным следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект "Платформа", для финансирования которого в период с 2011 по 2014 год Минкультуры РФ выделило из федерального бюджета более 214 миллионов рублей.

Как утверждают следователи, Малобродский, Воронова и Масляева по указаниям Серебренникова и Итина ежегодно намеренно завышали данные о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

17 мая суд продлил до 19 июля домашний арест экс-главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой. При этом 21 мая бывшему гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому вновь отказали в переводе под домашний арест.