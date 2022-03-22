Суд арестовал мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в лифте на юге Москвы

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Симоновский районный суд арестовал мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте жилого дома на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

"Симоновским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 22-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – отмечается в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 20 марта в лифте жилого дома на юге столицы. Мужчина попытался изнасиловать девушку, однако потерпевшая оказала активное сопротивление. В результате борьбы лифт застрял. Подозреваемого задержали прибывшие полицейские. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование").