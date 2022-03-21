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происшествия

21 марта, 21:37

В Москве задержали пытавшегося изнасиловать девушку в лифте мужчину

происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого при попытке изнасилования девушки в лифте жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, мужчина напал на девушку в лифте 20 марта.

"Довести преступное деяние до конца (он) не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла сообщить близким родственникам о случившемся, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В результате борьбы лифт застрял, а подозреваемого задержали прибывшие полицейские.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на изнасилование").

Ранее полицейские задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в причинении телесных повреждений двум подросткам на улице Барвихинской в Москве. Раны были нанесены острым предметом, предположительно ножом. Пострадавших доставили в больницу. Задержанный мужчина находится в полиции.

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