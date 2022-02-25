Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области

10:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Злоумышленник признался, что перед этим изнасиловал ее. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Тело девочки обнаружили на берегу Волги 23 февраля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Подозреваемым оказался местный житель 1976 года рождения. Он занимался частным извозом. Мужчина признался, что 22 февраля увидел ребенка около магазина и предложил довезти ее до дома. После этого он предложил покататься и привез ее на берег Волги, где изнасиловал, а затем связал руки и сбросил в воду.
Действия подозреваемого переквалифицируют на убийство с изнасилованием. В ходе осмотра дна реки криминалисты обнаружили сумку девочки, где находились ее личные вещи и мобильный телефон.
Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.
Президент России подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
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