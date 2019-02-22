Защита Кокорина направила прокурору Москвы итоговое ходатайство

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Защита футболиста Александра Кокорина направила прокурору Москвы итоговое ходатайство на 300 листов. Об этом Агентству "Москва" рассказала адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

"22 февраля мы подписали статью 217 УПК РФ ("Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела") и направили прокурору Москвы, а также следователю итоговое ходатайство на 300 листов", – отметила правозащитник. Как пояснила Стукалова, в ходатайстве представители защиты указали на нарушения, которые были допущены в ходе следствия.

Александр Кокорин и Павел Мамаев уже ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела. В ближайшее время его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело передадут в районный суд столицы для рассмотрения по существу.

8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Сначала участникам конфликтов предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, а также Александру Протасовицкому ужесточили наказание. Следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе.

6 февраля Тверской суд столицы по ходатайству следствия продлил срок ареста фигурантам дела до 8 апреля. Защита Павла Мамаева обжаловала это решение.