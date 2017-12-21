Улюкаева перевели из карантина в камеру СИЗО

21 декабря, 14:30
Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин
Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева перевели из карантина в камеру, где пока он содержится один.
Чувствует экс-чиновник себя хорошо, сообщает "Интерфакс". Он отметил хорошее питание и очень внимательное отношение врачей. До исполнения приговора бывший министр будет находиться в СИЗО особой категории "Кремлевский централ".
Ранее Улюкаева признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и назначили штраф в размере свыше 130 миллионов рублей. На восемь лет ему запретили занимать госдолжности. Защита обжаловала приговор, планировалось также обращение в Европейский суд по правам человека.
В СИЗО экс-министр отказался от передач. До 25 декабря он будет пребывать в одиночной карантинной камере, после чего ему подберут сокамерников.
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