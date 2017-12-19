Защита Улюкаева обжаловала приговор

19 декабря, 13:52
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Защита экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обжаловала вынесенный ему приговор.
В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Дареджана Квеидзе, сообщает Агентство "Москва".
Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.
Бывший министр вину отрицает: он считает, что произошла провокация. Поступала информация о том, что защита Улюкаева может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В СИЗО экс-министр отказался от передач. До 25 декабря он будет пребывать в одиночной карантинной камере, после чего ему, по результатам разговора с психологом, подберут сокамерников.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: