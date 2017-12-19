Защита Улюкаева обжаловала приговор

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Защита экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обжаловала вынесенный ему приговор.

В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Дареджана Квеидзе, сообщает Агентство "Москва".

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.

Бывший министр вину отрицает: он считает, что произошла провокация. Поступала информация о том, что защита Улюкаева может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В СИЗО экс-министр отказался от передач. До 25 декабря он будет пребывать в одиночной карантинной камере, после чего ему, по результатам разговора с психологом, подберут сокамерников.