Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО. Он заявил, что ему ничего не нужно.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, бывший министр оказался совершенно непривередливым человеком.
"Сказал: "Нет, ничего не надо". Совершенно непривередливый человек. Васильева, например, целый список диктовала", – цитирует издание слова собеседницы.
Сейчас Алексей Улюкаев находится в "Кремлевском централе". До 25 декабря экс-министр будет пребывать в одиночной карантинной камере. После чего ему, по результатам разговора с психологом, подберут сокамерников.
Ранее сообщалось, что вывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.
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