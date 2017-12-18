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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО. Он заявил, что ему ничего не нужно.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, бывший министр оказался совершенно непривередливым человеком.

"Сказал: "Нет, ничего не надо". Совершенно непривередливый человек. Васильева, например, целый список диктовала", – цитирует издание слова собеседницы.

Сейчас Алексей Улюкаев находится в "Кремлевском централе". До 25 декабря экс-министр будет пребывать в одиночной карантинной камере. После чего ему, по результатам разговора с психологом, подберут сокамерников.

Ранее сообщалось, что вывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.