Защита Улюкаева может обратиться в ЕСПЧ

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Защита экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который был приговорен к восьми годам заключения за взятку, может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила адвокат бывшего министра Дареджан Квеидзе.

"На этой неделе я обжалую приговор", – цитирует РИА Новости слова Квеидзе. "Посмотрим, какое решение примет апелляционная инстанция, потом подумаем об обращении в ЕСПЧ, пока об этом говорить рано", – отметила представитель защиты.

После визита наблюдательной комиссии в "Кремлевский централ", где в настоящее время находится Алексей Улюкаев, условия содержания экс-министра были улучшены, передает телеканал Москва 24. Администрация СИЗО выдала Улюкаеву таблетки от давления, письменные принадлежности и необходимые средства гигиены.

"Главное, что он попросил – и единственное – это была бумага и ручка. Вот ему дали, и он тут же стал писать стихи, делать заметки. Говорил, что будет вести дневники", – рассказала зампредседателя Общественно-наблюдательной комиссии по Москве Ева Меркачева.

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников, сейчас состояние 61-летнего Улюкаева стабилизировалось. "Буквально только когда его привезли сюда, у него было очень высокое давление, была необходима медицинская помощь", – пояснил Мельников.

Пока экс-министру выделили камеру без соседей, с изолированным санузлом, телевизором и холодильником. Однако в скором времени с Улюкаевым побеседует психолог, чтобы подобрать ему неконфликтного соседа. Общественники не исключают, что им окажется бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев.



Ранее сообщалось, что Улюкаев временно находится в камере сборного отделения, где нет сиденья для унитаза, средств гигиены и матраса.

15 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Кроме того, решением суда бывшему главе Минэкономразвития было запрещено занимать госдолжности на протяжении восьми лет.