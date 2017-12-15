Улюкаев в "Матросской тишине" пожаловался на высокое давление

15 декабря, 23:39
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев пожаловался на высокое давление после суда. Его осмотрел врач и выдал таблетки.
Бывшего чиновника доставили в СИЗО "Матросская тишина" в пятницу, 15 декабря, после вынесения приговора в Замоскворецком суде.
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Ивана Мельникова, у Улюкаева не было с собой медикаментов, которые он регулярно принимает, передает ТАСС.
Как рассказали в комиссии, Улюкаев временно находится в камере сборного отделения, в которой нет сиденья для унитаза, гигиенических принадлежностей и матраса. Вскоре его переведут в обычную камеру, в которой обычно содержатся 3–4 человека. Там есть холодильник, телевизор, горячая вода.
15 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.
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