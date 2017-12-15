Суд запретил Улюкаеву занимать госдолжности на протяжении 8 лет

15 декабря, 17:56
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Замоскворецкий суд столицы запретил экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву занимать госдолжности на протяжении восьми лет, заявила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Часть вещественных доказательств по делу уничтожат, сообщает Агентство "Москва". Это коснется компакт-дисков, флеш-карты, документов, сумки, ключа, брелка, плетеной корзины, прозрачной пленки, желтой ленты с надписью "Роснефть", четырех бутылок вина. Имущество Улюкаева оставят под арестом до уплаты им штрафа.
Бывшего министра признали виновным в получении взятки, приговорили к восьми годам колонии строгого режима и назначили штраф 130 миллионов рублей. В суде не нашли у ФСБ повода подстрекать его к взятке. Защита планирует обжаловать приговор. Сам Улюкаев вину отрицает.
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