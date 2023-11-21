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21 ноября, 07:12

Происшествия

На Сахалине суд назначил военному почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

Фото: depositphotos/AndreyPopov

На Сахалине военнослужащего признали виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В ходе судебного заседания Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда было установлено, что в июле мужчина не стал выполнять приказ командира воинской части, опасаясь за свою жизнь.

Согласно приказу, он должен был уехать в зону спецоперации на Украине для участия в боевых действиях, однако в назначенный день он не явился на службу. На следующий день он также отказался выполнять приказ уже в присутствии сослуживцев, пытаясь найти поддержку среди товарищей.

Как рассказали свидетели по делу, это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Помимо этого, отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в период мобилизации. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что одного из руководителей формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, запрещенная в РФ) Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорили к заключению на пожизненный срок.

До этого жителя Тюменской области, который передавал Украине сведения о военных объектах в регионе, арестовали по делу о госизмене.

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