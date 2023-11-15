Жителя Тюменской области арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

Фото: Следственный комитет РФ

Жителя Тюменской области, который передавал Украине сведения о военных объектах в регионе, арестовали по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сведения о противозаконной деятельности гражданина сотрудники спецслужбы получили в результате оперативно-разыскных мероприятий. Они послужили основанием для возбуждения уголовного дела о госизмене в отношении мужчины.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – говорится в сообщении.

До этого за аналогичные действия арестовали жителя Красноярского края. Мужчина сам вступил в переписку с сотрудниками украинской спецслужбы и за вознаграждение предоставлял им географические координаты и фотоснимки расположения в регионе воинских частей Минобороны.

