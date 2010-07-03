Следствие не может извлечь видеозапись убийства пешехода в Мытищах – СМИ

Фото: телеграм-канал "Топор"

Водителю, которого обвиняют в убийстве пешехода в Мытищах, могла бы помочь запись видеорегистратора, запечатлевшая начало конфликта, но следователи не хотят приобщать ее к делу. Об этом News.ru рассказал адвокат обвиняемого Роман Табачков.

По его словам, сотрудники оперативных служб изъяли видеорегистратор. Адвокат отметил, что пешеход переходил дорогу будучи пьяным и в неположенном месте.

"Он грубо оскорбил моего подопечного, "послав его на три буквы", и назвал мужчиной нетрадиционной ориентации. Также он ударил водителя по лицу два раза и грозился его убить. Только после этого пожилой человек, не желая никого убивать, отмахнулся от нападавшего ножом и случайно задел артерию. Поэтому мы и хотим приобщить запись с видеорегистратора, но нам всячески отказывают в этом", – рассказал Табачков.

Адвокат добавил, что на заседании суда сторона обвинения заявила, что якобы не может воспроизвести видео с регистратора, поэтому он был отправлен в МВД на экспертизу, которая должна извлечь запись.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Коминтерна. На проезжей части произошла ссора между водителем кроссовера и пешеходом. 68-летний автомобилист ударил оппонента ножом в шею за то, что тот помешал движению. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый оказался местным предпринимателем. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео инцидента попало на камеры наблюдения. Но кадрах видно, что пешеход становится на пути машины, подходит к двери водителя и после непродолжительного разговора, шатаясь, отходит и падает.

18 ноября суд в городском округе Мытищи арестовал мужчину.