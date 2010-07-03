Суд арестовал водителя, обвиняемого в убийстве пешехода на дороге в Мытищах

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Суд в городском округе Мытищи арестовал местного жителя, которого обвиняют в убийстве мужчины в результате дорожного конфликта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"В отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины по статье "Убийство", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявила Врадий.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Коминтерна. На проезжей части произошла ссора между водителем кроссовера и пешеходом. 68-летний автомобилист ударил оппонента ножом в шею за то, что тот помешал движению. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый оказался местным предпринимателем. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео инцидента попало на камеры наблюдения. По кадрах видно, что пешеход становится на пути машины, подходит к двери водителя и после непродолжительного разговора, шатаясь, отходит и падает.

Водителя задержали и доставили в следственный отдел, где он написал явку с повинной.

