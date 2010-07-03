СК рассказал о конфликте в Мытищах, где водитель убил пешехода

В СК сообщили подробности конфликта в Мытищах, где убили человека, переходившего дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Коминтерна. На проезжей части произошла ссора между водителем кроссовера и пешеходом. 68-летний автомобилист ударил оппонента ножом в шею за то, что тот помешал движению. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Подозреваемым оказался местным предпринимателем, сейчас его допрашивают. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео инцидента, которое попало на камеры наблюдения, опубликовали в соцсетях. По нему видно, как пешеход становится на пути машины, подходит к двери водителя и после непродолжительного разговора, шатаясь, отходит и падает.



Полиция задержала подозреваемого в убийстве пешехода в Мытищах

Ранее сообщалось, что тело девушки 24–25 лет нашли на Бумажной просеке в парке "Лосиный остров". По предварительной информации, она получила более 10 ножевых ранений.

В ночь на 11 ноября тело 24-летнего уроженца Киргизии с ножевыми ранениями обнаружили у поликлиники на Шелепихинской набережной.

