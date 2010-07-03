СК попросит арестовать обвиняемого в убийстве пешехода в Мытищах

Фото: телеграм-канал Агентство Москва

Следователи предъявили обвинение мужчине, который убил пешехода в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова помощника главы ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий.

По ее словам, водитель был задержан и доставлен в следственный отдел, где он написал явку с повинной. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу до окончания расследования.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Коминтерна. На проезжей части произошла ссора между водителем кроссовера и пешеходом. 68-летний автомобилист ударил оппонента ножом в шею за то, что тот помешал движению. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый оказался местным предпринимателем. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео инцидента попало на камеры наблюдения. По кадрах видно, что пешеход становится на пути машины, подходит к двери водителя и после непродолжительного разговора, шатаясь, отходит и падает.

