Арестован еще один фигурант дела о разрушении дамбы под Красноярском

Суд в Красноярске арестовал на два месяца мастера ООО "Сисим" Евгения Александрова в рамках уголовного дела по факту прорыва дамбы в Курагинском районе.

"Избрать в отношении Александрова Евгения меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 18 декабря", – сказала судья Марина Попцова, сообщает ТАСС.

Ранее суд арестовал начальника участка золотодобывающей артели "Сисим" Андрея Еганова. Он признал вину в нарушении правил безопасности во время проведения работ.

В суде представитель СК заявил, что была выявлена попытка вывезти документы из офиса "Сисим", которое эксплуатировало золотодобывающую артель.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района под Красноярском прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток снес два общежития, несколько жилых и хозяйственных строений. Погибли 15 человек. Пять человек пропали без вести.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей из бюджета Красноярского края. Пострадавшим будут выплачены компенсации.

По факту разрушения пяти дамб возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка "Сисим".

